На Сумщине в ландшафтном парке незаконно добывали песок Около 80 тонн песка, а также технику для добычи изъяли сотрудники Конотопского районного отдела полиции.

Во время отработки Конотопщины сотрудниками отдела реагирования патрульной полиции был остановлен грузовой автомобиль MAN, который перевозил около 30 тонн песка без соответствующих документов. Как выяснили правоохранители, автомобиль принадлежит одному из предприятий Конотопа.

В ходе досудебного расследования следователями и работниками Конотопского районного отдела полиции в рамках открытого уголовного производства на территории местного предприятия были проведены санкционированные обыски. В ходе которых было обнаружено и изъято около 80 тонн песка и машинной техники. Также установлены места незаконной добычи, которые находятся на территории одного из ландшафтных парков Конотопщины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст.240 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил охраны или использования недр».

В настоящее время устанавливаются убытки, причиненные природоохранному фонду государства. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.