На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 164 человек

По состоянию на 24 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2788 летальных исходов, за минувшие сутки – 7 (Конотопский р-н – 2, Роменский р-н – 2, Сумский р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 124 017 человек, из них за минувшие сутки – 263 (Конотопский р-н – 11, Ахтырский р-н – 15, Роменский р-н – 30, Сумской р-н – 190, Шосткинский р-н – 17).
COVID-19 подтвердили у 228 человек (Конотопский р-н – 45, Ахтырский р-н – 15, Роменский р-н – 25, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 157 человек (Конотопский р-н – 19, Ахтырский р-н – 9, Роменский р-н – 9, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 122 человек (Конотопский р-н – 66, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 9, Сумской р-н –...
Снижение заболеваемости СOVID-19 в области не должно влиять на снижение темпов вакцинации....
COVID-19 подтвердили у 47 человек (Ахтырский р-н – 8, Роменский р-н – 7, Сумской р-н – 32)....