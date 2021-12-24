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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:02339

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 164 человек

COVID-19 подтвердили у 164 человек (Конотопский р-н – 57, Ахтырский р-н – 7, Роменский р-н – 21, Сумской р-н – 61, Шосткинский р-н – 18).

По состоянию на 24 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2788 летальных исходов, за минувшие сутки – 7 (Конотопский р-н – 2, Роменский р-н – 2, Сумский р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 124 017 человек, из них за минувшие сутки – 263 (Конотопский р-н – 11, Ахтырский р-н – 15, Роменский р-н – 30, Сумской р-н – 190, Шосткинский р-н – 17).

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Общество Коронавирус
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