В Сумах из капкана спасли собаку

Об этом сообщили в Сумском обществе защиты животных.
«Поступила информация о травмированном песике в районе Нахимова. Собака попала лапой в капкан. Самостоятельно опекуны не смогли вызволить бедолагу, пёс не даётся в руки
Поэтому вечером пришлось ехать спасать.
Вот такую штуку сняли с кобелька…
Кто их расставляет и зачем?
Садисты, не иначе.
К счастью, собака не получила серьёзных травм, что подтвердил осмотр у доктора.
Если вы видите подобные капканы, силки, любые подозрительные сооружения, которые влекут за собой травмы животных - вырывайте, уничтожайте!
Животные не должны страдать из-за живодерских развлечений», - говорится в сообщении.
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