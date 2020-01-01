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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:45420

В Сумах из капкана спасли собаку

В районе ул. Нахимова пес попал в капкан.

Об этом сообщили в Сумском обществе защиты животных.

«Поступила информация о травмированном песике в районе Нахимова. Собака попала лапой в капкан. Самостоятельно опекуны не смогли вызволить бедолагу, пёс не даётся в руки Sad

Поэтому вечером пришлось ехать спасать.

Вот такую штуку сняли с кобелька…

Кто их расставляет и зачем?

Садисты, не иначе.

К счастью, собака не получила серьёзных травм, что подтвердил осмотр у доктора.

Если вы видите подобные капканы, силки, любые подозрительные сооружения, которые влекут за собой травмы животных - вырывайте, уничтожайте!

Животные не должны страдать из-за живодерских развлечений», - говорится в сообщении.

Право Капкан Общество защиты животных Собака
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