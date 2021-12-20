В Сумах водитель, который врезался в ЦУМ, сбежал с места ДТП Авария на ул. Петропавловской произошла вечером 22 декабря.

Как сообщил представитель управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб «Данкору», сообщение о ДТП поступило на линию 102 в 23.52. На месте патрульные обнаружили автомобиль «Инфинити», который врезался в стену здания ЦУМа. Водителя на месте авария не было. Сейчас его ищут…