В Сумах водитель, который врезался в ЦУМ, сбежал с места ДТП

Как сообщил представитель управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб «Данкору», сообщение о ДТП поступило на линию 102 в 23.52. На месте патрульные обнаружили автомобиль «Инфинити», который врезался в стену здания ЦУМа. Водителя на месте авария не было. Сейчас его ищут…
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