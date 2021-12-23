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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:50327

В Сумах патрульные продолжают выявлять вещества, похожие на наркотические

На улице Сеченова во время поверхностной проверки у 39-летнего мужчины патрульные обнаружили 2 зип-пакета с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

На улице Засумской у 38-летнего гражданина инспекторы обнаружили 4 зип-пакета с порошкообразным веществом, вероятно, наркотического происхождения.

На улице Косовщинской проведя поверхностную проверку 39-летнему сумчанину, патрульные обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

На улице Харьковской во время поверхностной проверки у 46-летнего мужчины патрульные роты ТОР обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Во всех случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.

Напоминаем, что работает чат-бот от патрульной полиции, уже разоблачающий сбыт наркотиков по всей стране DrugHunters (Охотники за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot.

Право Наркотики
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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