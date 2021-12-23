В Сумах патрульные продолжают выявлять вещества, похожие на наркотические

На улице Засумской у 38-летнего гражданина инспекторы обнаружили 4 зип-пакета с порошкообразным веществом, вероятно, наркотического происхождения.
На улице Косовщинской проведя поверхностную проверку 39-летнему сумчанину, патрульные обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
На улице Харьковской во время поверхностной проверки у 46-летнего мужчины патрульные роты ТОР обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
Во всех случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.
Напоминаем, что работает чат-бот от патрульной полиции, уже разоблачающий сбыт наркотиков по всей стране DrugHunters (Охотники за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot.
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