В Сумах патрульные продолжают выявлять вещества, похожие на наркотические На улице Сеченова во время поверхностной проверки у 39-летнего мужчины патрульные обнаружили 2 зип-пакета с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

На улице Засумской у 38-летнего гражданина инспекторы обнаружили 4 зип-пакета с порошкообразным веществом, вероятно, наркотического происхождения.

На улице Косовщинской проведя поверхностную проверку 39-летнему сумчанину, патрульные обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

На улице Харьковской во время поверхностной проверки у 46-летнего мужчины патрульные роты ТОР обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Во всех случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.

Напоминаем, что работает чат-бот от патрульной полиции, уже разоблачающий сбыт наркотиков по всей стране DrugHunters (Охотники за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot.