Оперативники Шостки поймали наркодидера

По данным следствия, у 48-летнего жителя Шостки уже были ранее проблемы с законом за подобное преступление, в настоящее время это уголовное производство рассматривается в суде.
Получив информацию от небезразличных граждан, что этот мужчина продолжает свою противоправную деятельность, сотрудники Шосткинского районного управления полиции сразу приступили к комплексу следственно-оперативных мероприятий. В ходе которых оперативники задокументировали факт продажи указанным гражданином трех свертков с амфетамином.
Следователи полиции уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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