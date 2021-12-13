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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине полицейские поймали мошенника (видео)

В Сумской области полицейские сообщили о подозрении лицу, причастному к ряду мошенничеств, совершенных на территории Украины.

К проведению специальных мероприятий, следственных и розыскных действий привлечены следователи и оперативники Роменского районного отдела полиции, работники следственного управления и управления уголовного розыска ГУНП в Сумской области, а также сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что неизвестные размещают объявления в интернете по трудоустройству в разных регионах страны. Желающие получить работу звонили по указанным номерам, где им сообщали, что для трудоустройства необходимо получить медицинскую справку и предоставляли номер телефона якобы врачу, у которого можно купить такую справку. Граждане, не задумываясь, переводили средства злоумышленникам и, как результат, обещанной справки они не получали, а на связь уже никто не выходил.

В рамках уголовного производства полицейские уже установили трех человек, причастных к совершению данных мошеннических действий. Ими оказались жители Черновицкой, Черниговской и Сумской областей.

Правоохранители одновременно провели четыре обыска в указанных областях, в ходе которых изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, пластиковых платежных карт разных банков Украины, записные книжки с информацией об осуществлении денежных переводов.

По результатам принятых мер следователи по процессуальному руководству прокуратуры уже сообщили одному из лиц о подозрении по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, уведомление о подозрении другим лицам и избрании в отношении них меры пресечения. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество
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