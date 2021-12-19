На Сумщине пожарные 5 раз ликвидировали возгорание в жилых домах (видео) За прошедшие сутки спасатели Сумщины 5 раз ликвидировали возгорание жилых домах, которые возникали в Шосткинском, Сумском, Роменском районах и г. Глухов.

Так, 23 декабря в 2:46, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Центральная в с. Иващенково Шосткинского района. О пожаре сообщил сосед, увидевший дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение очередного караула 10-й государственной пожарно-спасательной части и местные пожарные команды сел Береза и Слоут.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля и перекрытие на площади до 22 кв. м, стены на площади до 45 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на два рядом расположенных жилых дома. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 900 метров от очага горения.

В 4:00 возгорание локализовали, а в 7:00 – израсходовав на тушение почти 20 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение была задействована 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля и 2 работника местных пожарных команд сел Береза и Слоут.