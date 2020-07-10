Сумской горсовет выделит зе-молодежке 24 млн грн

С такой программой выходила на сегодняшнюю сессию начальник нового отдела молодежной политики Татьяна Сахнюк, которая до сих пор у себя в Фейсбуке пишет, что является лидером ЗеМолодежки Сумщины. В 2019 году она баллотировалась в Верховную Раду от партии «Слуга народа», но проиграла на округе Игорю Молотку.
На три года отделу выделят 23,9 млн грн. При этом изначально просили меньше, но по предложению депутата от «Слуги народа» Максима Зеленского докинули несколько миллионов.
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