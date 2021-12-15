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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Кому отключат свет в Сумах в пятницу?

Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 24 декабря.

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.

Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключения тут.

 
Общество Отключение света
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