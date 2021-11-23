У Сумах відбулося відкриття мистецького проєкту «Світло різдвяної зірки» У Конгрес-центрі СумДУ за участі заступника міського голови Станіслава ПОЛЯКОВА презентували мистецький проєкт «Світло різдвяної зірки».

Участь у цьогорічному проєкті взяли 150 талановитих учасників. Це діти віком від 6 до 16 років з різних позашкільних закладів Сум. Вони протягом двох місяців працювали над створенням святкового вернісажу, традиційних та авторських різдвяних зірок, які є символами зимових свят. Окрім того, були представлені живописні та графічні картини з різними сюжетами.

Станіслав Поляков привітав усіх учасників із прийдешніми новорічними святами та сказав, що їхні роботи, дійсно, заслуговують неабиякої уваги: «Я хочу вам сказати, що вражений тим, яка сьогодні тут експозиція. Роботи унікальні, цікаві, яскраві та дуже святкові. Для себе особисто я відзначив, що не можна їх ховати від людей! Мистецтво повинно жити і його потрібно показувати якомога більше. Саме тому запропонував начальнику відділу культури опрацювати питання щодо того, щоб, можливо, зробити якусь благодійну акцію, використовуючи ці роботи. Я думаю, що кожному було б приємно бачити вдома такі надзвичайно красиві твори мистецтва. Я дякую вам, діти, за участь. Ви всі дуже талановиті – не забувайте про це, повсякчас розвивайте свої вміння і не бійтеся їх демонструвати. Щира вдячність викладачам, що навчили і виховали таких активних і творчих особистостей. І, звичайно, дякую батькам за підтримку своїх дітей у їхній діяльності. Усіх вітаю з прийдешніми святами – миру, злагоди у сім’ях і здоров’я».

Начальник відділу культури Наталія ЦИБУЛЬСЬКА звернулася зі словами вдячності до викладачів та вихованців Сумської дитячої художньої школи імені М. Г. Лисенка, Палацу дітей та юнацтва, Народної студії образотворчого мистецтва «Світ фарб» обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Вона відзначила високий рівень підготовки дітей та надзвичайний талант учасників, адже щороку збільшується і кількість учасників проєкту, і кількість робіт, які презентують під час виставки.

Окрім того, під час заходу також презентували і відеоролики, які розроблялися під керівництвом члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України Любові ЯРЦОВОЇ. Вдалося це зробити завдяки співпраці з медіа-хабом «Аніматорія».

Загалом під час виставки були представлені роботи у різних напрямках мистецтва – це живопис, графіка, витинанка, кераміка, вишивка. Також дітки створювали різдвяні зірки.

Наприкінці презентації всім учасникам та викладачам вручили пам’ятні обереги та солодкі подарунки.

Виставка робіт у Конгрес-центрі СумДУ діятиме до 20 січня 2022 року.