В Путивле студент выбросился из окна общежития: не выжил 17-летний студент Путивльского педколледжа погиб из-за неразделенной любви.

Об этом сообщает Ваш шанс со ссылкой на местных жителей. По их словам, парень не смог справиться с чувствами к девушке. Когда она разорвала отношения, он решил, что жить без нее нет смысла, и совершил самоубийство. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области, 20 декабря в 23.50 в полицию поступило сообщение о ЧП. Студент педагогического колледжа выпрыгнул из окна пятого этажа общежития, в котором жил. С травмами, не совместимыми с жизнью, он был доставлен в реанимационное отделение Путивльской больницы. На следующее утро, то есть в 9.20 21 декабря, стало известно, что пациент, 2004 г. р., умер.

Речь идет о положительном молодом человеке, из благополучной семьи из одного из сел района. Мать растила сына одна, но к воспитанию не было абсолютно никаких вопросов. Юноша мечтал стать педагогом и поступил в профильное учебное заведение.

Что толкнуло будущего учителя, студента второго курса на роковой шаг - рассказал его друг, с которым они жили в комнате. Со слов юноши, погибший очень тяжело переживал разлуку с девушкой и в последнее время ходил подавленный и расстроенный. В тот злополучный вечер, когда его сосед лег спать, он распахнул окно и прыгнул. По факту ЧП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 120 УК (доведение до самоубийства).