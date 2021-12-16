На Сумщине водитель, совершивший смертельное ДТП и покинувший место аварии, явился в полицию Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье вечером на въезде в город Ворожба. Там водитель допустил наезд на двоих велосипедистов и сразу скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в «скорой».

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и приняли меры по установлению и задержанию водителя.

Вчера полицейские установили и разыскали автомобиль, на котором передвигался мужчина. А сегодня злоумышленник сам пришел в полицию и признался в содеянном.

В настоящее время злоумышленник общается со следователями отделения полиции №1 (г. Белополье), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.