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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:27371

Почему в Сумах до сих пор не открыли детсад в 12-м микрорайоне?

Как сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, новый детский сад в 12-м микрорайоне, который строился в рамках программы «Велике будівництво», пока не принимает детей, пишет Ваш шанс.

«К сожалению, есть недоработки по реализации этого проекта, - уточнил он. – Там осталось ликвидировать некоторые недочеты по инклюзии (в некоторых местах ширина дверей не соответствует требованиям, где-то - высокие пороги). Это незначительные недоработки, которые нужно исправить. Также были замечания от Госпродпотребслужбы по сертификатам на мебель и инвентарь. Нужно сделать так, чтобы все соответствовало законодательным нормам на 100%. Этот детский сад должен быть не только красивым, но и безопасным, удобным и открытым для всех детей».

Общество Детсад в 12-ом микрорайоне
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