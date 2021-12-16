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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:16313

Святкові заходи в школах під час карантину - за особливими правилами!

Грудень – насичений святковими заходами у школах та садочках. Щоб ризики інфікування COVID-19 були мінімізовані, необхідно дотримуватися протиепідемічних заходів.

Про важливість дотримання протиепідемічних правил під час карантину вкотре нагадуе Міністерство охорони здоров’я України.

Окреме свято для кожного класу чи групи.

Зокрема, під час святкування у школі на заході можуть бути присутні лише учні одного класу. Участь школярів з інших класів у святі забороняється.

У випадку із дитячими садочками це правило діє аналогічно – свято проводиться лише для дітей однієї навчальної групи.

Присутність глядачів не дозволяється.

Традиційно на урочисті заходи новорічних свят у школах чи садочках до дітей приходять батьки та інші члени родини, проте в умовах пандемії це може створити додаткові ризики для здоров'я усіх учасників.

Також не варто забувати, що свято призначене саме для дітей, а їх здоров’я – є пріоритетом. Особливу увагу варто приділяти психологічному здоров’ю дітей. Адже відсутність рідних чи близьких на святі може викликати у дітей, особливо дошкільного віку, стрес. Тому, якщо дитина не хоче брати участь у святі без батьків чи інших членів родини, не варто її змушувати, бажано просто все послідовно роз'яснити. Потурбуйтесь про те, щоб малеча почувала себе в безпеці, а свято не стало стресовою ситуацією.

Участь у святі можуть брати тільки працівники закладу освіти.

Запрошувати аніматорів, акторів та інших людей, які б розважали дітей та брали участь у святі не дозволяється. Тобто організовувати, проводити захід та брати участь можуть лише співробітники закладу освіти.

Важливо, якщо ж у дитини будь-які симптоми гострого респіраторного захворювання, краще залишити її вдома з турботою про здоров'я та подальшим зверненням за медичною допомогою. У випадку, якщо дитина засмутилась, що пропускає свято, вдома також можна влаштувати міні святкування в ігровій формі.

Потурбуйтеся про здоров'я дітей – дотримуйтесь всіх протиепідемічних правил та заходів.

Общество
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