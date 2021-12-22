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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Белополье 8 часов тушили пожар в жилом доме

21 декабря в 18:29, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Кашубовка в г. Белополье.

О пожаре сообщил владелец, ощутивший резкий запах дыма в помещении. На место происшествия были направлены очередные караулы 6-й государственной пожарно-спасательной части и 30-го пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля по всей площади и вещам домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня остального жилого дома и два хозяйственных постройки расположены рядом. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания.

Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 1,5 км от очага горения.

По предварительной информации, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений хозяин, 1978 г.р., пытался самостоятельно обуздать возгорание, но получил травмы.

В 20:43 возгорание локализовали, а в 04:46 израсходовав на тушение почти 40 тонн воды, полностью ликвидировали.

Общество Пожар
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