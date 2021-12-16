Сумська облрада присудила літературно-краєзнавчо-мистецьку премію за 2021 рік Сьогодні, 22 грудня, на сесії Сумської облради депутати проголосували за рішення «Про присудження Сумської обласної літературно-краєзнавчо-мистецької премії у 2021 році».

Обрада вирішила:

1. Присудити Сумську обласну літературно-краєзнавчо-мистецьку премію у 2021 році у номінаціях:

1.1. «Журналістика» – ВЕРТІЛЮ Олександру Васильовичу, письменнику, журналісту, власному кореспонденту всеукраїнської газети «Урядовий кур’єр», заслуженому журналісту України, за багаторічну, плідну та багатогранну працю в галузі журналістики, спрямовану на висвітлення актуальних питань життєдіяльності Сумщини;

1.2. «Культура і народна творчість» – КОЗДРОВСЬКІЙ Валентині Миколаївні, майстрині з писанкарства, члену Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслуженому майстеру народної творчості України, за високу майстерність, популяризацію, розвиток та збереження традиційного народного мистецтва України;

1.3. «Мистецтво» – ГАПОЧЕНКУ Івану Івановичу, голові Сумської обласної організації Національної спілки художників України, заслуженому художнику України, за високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва;

КОЗУПИЦІ Валерію Олександровичу, співаку, композитору, заслуженому діячу мистецтв України, за високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток музичного мистецтва;

1.4. «Краєзнавство» – ДЕГТЯРЬОВУ Сергію Івановичу, доктору історичних наук, професору, завідувачу кафедри історії Сумського державного університету, за значний внесок у розвиток краєзнавства Сумщини, популяризацію історії рідного краю.

Також депутат облради Олег Медуниця зачитав звернення Сумського осередку Спілки журналістів України про присвоєння цій премії імені сумського журналіста Миколи Данька. Це питання буде розглянуто пізніше.