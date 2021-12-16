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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:13318

На Сумщине поймали 19-летнего вора (видео)

На Шосткинщине участковые офицеры полиции разоблачили парня, совершавшего кражи у односельчан.

Правоохранители уже установили причастность 19-летнего жителя поселка Воронеж, по меньшей мере, к двум кражам и мошенничеству.

По данным следствия, находясь в гостях по соседству, парень воспользовался удачным моментом и украл у другого гостя мобильный телефон. Гаджет в дальнейшем продал, а вырученные средства потратил на свои нужды.

От действий злоумышленника пострадала и местная жительница. Пока хозяйка находилась в столице, 19-летний житель поселка Воронеж проник в ее дом через окно и вынес оттуда бытовую технику, электро- и мотоинструменты. К тому же вытащил из погреба овощи и консервацию. Общий ущерб по этой краже составил 30 000 гривен.

А вот 33-летний житель Воронежа стал жертвой мошеннических действий этого парня. Злоумышленник выпросил у потерпевшего мобильный телефон, якобы для совершения срочного телефонного звонка. Пока хозяин отвлекся, он отправился домой вместе с чужим гаджетом.

В полиции в отношении злоумышленника открыты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 и 3 ст. 185 «Кража» и ст. 190 «Мошенничество». За совершенное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Также правоохранители проверяют указанного парня на причастность к совершению других подобных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Мошенничество
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