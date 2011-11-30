В Сумском облсовете замена депутата

Вместо сложившего с себя полномочия Дмитрия Ефименко депутатом стала Елена Савченко. Она получила удостоверение депутата и приступила к своим обязанностям во время сессии, которая проходит сегодня.
Сегодня, 23 января, прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении руководителю отдела Государственной экологической инспекции в Сумской области....
22 июня в Конотопе, около 23:30 у подъезда своего дома совершено покушение на главу фракции ВО «Свобода» в Сумском областном...
Расследование смертельного наезда на пешехода с участием «шкоды» советника мэра Сум, депутата областного совета Николая Березина еще не закончилось.... 6