В Сумском облсовете замена депутата С сегодняшнего дня во фракции «ОПЗЖ» облсовета новый депутат.

Вместо сложившего с себя полномочия Дмитрия Ефименко депутатом стала Елена Савченко. Она получила удостоверение депутата и приступила к своим обязанностям во время сессии, которая проходит сегодня.