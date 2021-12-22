На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 157 человек

По состоянию на 22 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 129 784 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2774 летальных исхода, за минувшие сутки – 9 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 4, Шосткинский р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 123 323 человек, из них за прошедшие сутки – 420 (Конотопский р-н – 93, Ахтырский р-н – 35, Роменский р-н – 40, Сумской р-н – 208, Шосткинский р-н – 44).
COVID-19 подтвердили у 122 человек (Конотопский р-н – 66, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 9, Сумской р-н –...
Снижение заболеваемости СOVID-19 в области не должно влиять на снижение темпов вакцинации....
COVID-19 подтвердили у 47 человек (Ахтырский р-н – 8, Роменский р-н – 7, Сумской р-н – 32)....
Статистику предоставила сегодня, 20 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 114 человек (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 23, Роменский р-н – 10, Сумской р-н –...