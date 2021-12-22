На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 157 человек COVID-19 подтвердили у 157 человек (Конотопский р-н – 19, Ахтырский р-н – 9, Роменский р-н – 9, Сумской р-н – 114, Шосткинский р-н – 6).

По состоянию на 22 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 129 784 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2774 летальных исхода, за минувшие сутки – 9 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 4, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 123 323 человек, из них за прошедшие сутки – 420 (Конотопский р-н – 93, Ахтырский р-н – 35, Роменский р-н – 40, Сумской р-н – 208, Шосткинский р-н – 44).