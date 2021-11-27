«Кривбасс» официально выкупил воспитанника сумского футбола у СК «Днепр-1»

«Кривбасс» на своем официальном сайте объявил о выкупе форварда у СК «Днепр-1». Сумма трансфера не разглашается, личный контракт рассчитан на 2,5 года.
Летом «Кривбасс» арендовал Хобленко, и 27-летний нападающий сразу стал лидером команды. В рамках Первой лиги он провел 19 матчей, отличившись 11 голами и 11 ассистами. Хобленко борется за звание лучшего бомбардира чемпионата, уступая только Матеусу Пейшото из Металлиста (14 голов).
Напомним, «Кривбасс» пошел на зимнюю паузу вторым в таблице Первой лиги, отставая от «Металлиста» на 11 очков и опережая липоводолинский «Альянс» на 9.
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