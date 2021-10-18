В Сумах отдел транспорта призвали обнародовать полный онлайн график 14-го троллейбуса Разместить онлайн и офлайн график 14 троллейбуса по всем остановкам следования, а не по меньшей их части. С таким требованием к отделу транспорта обратился представитель движения урбанистов Владимир Ведмедев.

"Уже более чем полтора месяца работает 14 троллейбус, но его онлайн-график движения обнародован только по меньшей части остановок следования, поэтому пассажиры вынуждены ориентироваться на приблизительную скорость троллейбуса, угадывая по GPS-мониторингу, когда он прибудет на их остановку. Мало того, что снова восстановлен очередной "маршрут-призрак", где, в основном, курсируют только два троллейбуса, а по выходным это количество вообще падает до одного, так еще и график этого курсирования известен лишь частично. Возможно,

руководству КП "Электроавтотранс" и удобно работать в режиме секретных графиков, но не следует забывать, что работает оно на средства налогоплательщиков и для их удобства, а контроль за его работой возложен на отдел транспорта Сумского горсовета.

На сегодняшний день онлайн-график движения троллейбуса № 14 отсутствует в направлении движения "12 микрорайон - Аэропорт" по остановкам: "ЦУМ", "Торговый дом "Петропавловский", "Ул. Алексея Береста", "Строительный колледж", "1 городская больница", "Горвоенкомат", "Школа №1", "Улица генерала Морозова", "Аэропорт". В направлении движения "Аэропорт - 12 микрорайон" по остановкам: "Аэропорт", "Ул.Лебединская", "Аграрный университет (АТБ)", "Кадетский корпус", "Школа №1", "Горвоенкомат", "1 городская больница", "Строительный колледж", "Ул. Алексея Береста", "Покровская площадь".

Также графики движения должны присутствовать и непосредственно на всех остановках, включая промежуточные.

На этом фоне отсутствия графиков отдел транспорта вместе с КП "Электроавтотранс" продолжает изобретать все новые и новые маршруты вместо усиления существующих и контроля за работой коммунального перевозчика", - констатировал Владимир Ведмедев.