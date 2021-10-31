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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Дзюдоисты с Сумщины отличились в Харькове

На выходных в Харькове проходил Всеукраинский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин, памяти Г.В. Малинки.

В турнире приняли участие и наши борцы. Ангелина Величко и Диана Борисенко (обе - Комыши, Ахтырский р-н) завоевали серебряные медали, Николай Шкромада (г.Сумы, ДЮСШ "Динамо") – бронзовую.

Спорт Дзюдо
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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