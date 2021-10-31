Дзюдоисты с Сумщины отличились в Харькове На выходных в Харькове проходил Всеукраинский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин, памяти Г.В. Малинки.

В турнире приняли участие и наши борцы. Ангелина Величко и Диана Борисенко (обе - Комыши, Ахтырский р-н) завоевали серебряные медали, Николай Шкромада (г.Сумы, ДЮСШ "Динамо") – бронзовую.