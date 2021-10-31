Дзюдоисты с Сумщины отличились в Харькове

В турнире приняли участие и наши борцы. Ангелина Величко и Диана Борисенко (обе - Комыши, Ахтырский р-н) завоевали серебряные медали, Николай Шкромада (г.Сумы, ДЮСШ "Динамо") – бронзовую.
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