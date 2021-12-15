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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:05337

На Сумщине поставщик газа вернет 230 тыс. грн отделу образования

Ювенальными прокурорами Сумщины в бюджет возвращено 230 тыс. грн излишне уплаченных средств за газ.

Решением Хозяйственного суда Сумской области удовлетворен иск прокурора в интересах государства в лице Северного офиса Госаудитслужбы Украины, отдела образования Дружбовского городского совета о взыскании с поставщика 229 тыс. грн за недопоставленный товар.

Установлено, что предприятие, не имея на то законных оснований, в нарушение требований Закона Украины «О публичных закупках» повысило цену на газ на 33%, в результате чего из местного бюджета излишне уплачено более 229 тыс. грн. Заключение таких дополнительных соглашений по изменению цены на товар при отсутствии оснований искажает результаты торгов и нивелирует экономию, полученную при подписании договора.

Возможность изменения цены договора вследствие недобросовестных действий стороны делает результат закупки неопределенным и влечет неэффективное использование бюджетных средств.

Суд согласился с доводами прокурора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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