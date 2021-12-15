Сумские силачи отличились на чемпионате Украины по пауэрлифтингу С 14 по 21 декабря в городе Коломыя состоялся Чемпионат Украины пауэрлифтинга среди ДЮСШ.

Среди победителей и призеров были и воспитанники ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы: Юноши I возрастной категории: В весовой категории до 53 кг: Бакляк Артем – І место, ІІ место – в общем зачете Юноши II возрастной категории: В весовой категории до 66 кг: Дугин Михаил – I место В весовой категории до 120 кг: Москвин Артем – І место, ІІ место – в общем зачете. Среди 34 ДЮСШ Украины – ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы заняла – 6-е место во ІІ возрастной категории. Юноши III возрастной категории: В весовой категории до 74 кг: Матьешин Евгений – I место, Курган Анна – 4 место Юноши IV возрастной категории: В весовой категории до 83 кг: Андрей Фоменко – I место В весовой категории до 69 кг: Иванова Наталья – I место В весовой категории до 52 кг: Николаенко Яна – ІІ место В весовой категории до 59 кг: Пугаев Александр – ІІ место В весовой категории до 83 кг: Слабко Антон – ІІІ место В весовой категории до 83 кг: Буланов Алексей – 4 место В весовой категории до 74 кг: Пугаев Илья – 6 место В весовой категории до 93 кг: Авраменко Андрей – 6 место Среди 20 команд участников ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы заняли I место в IV возрастной категории. Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Иван Каптилов, Андрей Красилов, Сергей Косьяненко и Павел Могильников.