Сумские силачи отличились на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Среди победителей и призеров были и воспитанники ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы:
Юноши I возрастной категории:
В весовой категории до 53 кг: Бакляк Артем – І место, ІІ место – в общем зачете
Юноши II возрастной категории:
В весовой категории до 66 кг: Дугин Михаил – I место
В весовой категории до 120 кг: Москвин Артем – І место, ІІ место – в общем зачете.
Среди 34 ДЮСШ Украины – ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы заняла – 6-е место во ІІ возрастной категории.
Юноши III возрастной категории:
В весовой категории до 74 кг: Матьешин Евгений – I место, Курган Анна – 4 место
Юноши IV возрастной категории:
В весовой категории до 83 кг: Андрей Фоменко – I место
В весовой категории до 69 кг: Иванова Наталья – I место
В весовой категории до 52 кг: Николаенко Яна – ІІ место
В весовой категории до 59 кг: Пугаев Александр – ІІ место
В весовой категории до 83 кг: Слабко Антон – ІІІ место
В весовой категории до 83 кг: Буланов Алексей – 4 место
В весовой категории до 74 кг: Пугаев Илья – 6 место
В весовой категории до 93 кг: Авраменко Андрей – 6 место
Среди 20 команд участников ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы заняли I место в IV возрастной категории.
Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Иван Каптилов, Андрей Красилов, Сергей Косьяненко и Павел Могильников.