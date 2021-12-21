Сумчане самостоятельно задержали мужчину, который похитил сумку В Сумах на центральном рынке мужчина подошел к прилавку, где стояла продавщица. Пока гражданка отвернулась, он схватил ее лежавшую за прилавком сумку и бросился бежать.

Женщина, обнаружив исчезновение сумки, сразу же забила тревогу и побежала за ним. Не остались в стороне и очевидцы происшествия. Они быстро догнали его и задержали. На место сразу вызвали патрульных, которые выяснили, что 32-летний мужчина уже неоднократно совершал правонарушения против собственности.

На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно) УКУ.