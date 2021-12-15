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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:16260

Сумські рятувальники продовжують виступи в колективах та практичні тренування з персоналом

20 грудня 2021 року в Сумському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 інспекторський склад Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області провів тренування з персоналом щодо дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж, зокрема стосовно забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей. Також був проведений виступ в педагогічному колективі вищезазначених закладів.

В першу чергу співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій приділили увагу навчанню працівників правильних дій в разі виникнення пожежі. Зокрема, рятувальники вказали працівникам як правильно проводити евакуацію з приміщення, яких заходів слід вжити та наголосили на безумовному виконанні вимог приписів з питань пожежної безпеки.

Співробітники Служби порятунку нагадали присутнім, що для  запобігання виникнення пожеж кожний співробітник  зобов’язаний суворо дотримуватись встановлених правил пожежної безпеки. Рятувальники зазначили, що надзвичайні ситуації легше попередити, ніж потім ліквідовувати, адже недотримання правил безпеки призводить до матеріальних збитків і ставить під загрозу життя людей.

У ході бесіди працівники ознайомились із методами гасіння і ліквідації пожеж, видами первинних засобів пожежогасіння та правилами користування вогнегасниками.

Проведення  протипожежних інструктажів є складовою частиною системи підготовки працівників, озброєнні знаннями, вони зможуть діяти максимально ефективно в разі виникнення надзвичайної ситуації.

Сумське районне управління Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество Спасатели
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