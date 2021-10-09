Сумские чиновники продолжают игнорировать масочный режим

Управляющая делами исполкома Юлия Павлик почти на каждом заседании исполкома не надевает маску. Это уже стало систематическим. При этом рядом сидит законопослушный мэр Сум Александр Лысенко, который почему-то не делает ей замечаний.
Также без маски заммэра Сум Станислав Поляков и советник мэра Владимир Войтенко, который до 2020 года был первым замом Александра Лысенко.
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