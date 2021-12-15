Сумські рятувальники продовжують профілактичну роботу з підростаючим поколінням 20 грудня працівники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області провели урок з основ безпеки життєдіяльності з учнями Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 ім. М.С. Нестеровського.

Під час проведення заходу рятувальники звернули увагу дітей на основні питання щодо вивчення вимог пожежної безпеки в побуті. Зокрема, була зосереджена увага на основних правилах поведінки при виявленівибухонебезпечних предметів, правилах безпечної поведінки при використанні електрообладнаня в побуті та правилах поведінки під час перебування на кризі. Наступним пунктом бесіди, фахівці служби порятунку продемонстрували алгоритм дій під час виникнення надзвичайних ситуацій та правила користування вогнегасниками.

Дітям розповіли про пожежі, які найчастіше виникають з найпоширеніших причин. Згадали номери телефонів пожежної та інших екстрених служб. Рятувальники продемонстрували учням навчальні фільми про правила безпеки при виявлені вибухонебезпечних предметів, порядок дій у разі пожежі, про правила безпеки під час перебування на кризі. Наостанок всім присутнім на заході було роздано листівки з переліком основних правил безпеки життєдіяльності.

Як стверджують педагоги такі заходи є вкрай важливими оскільки інформація, яку отримують діти зараз в подальшому може зберегти їм життя. Зустріч подарувала всім позитивні емоції та незабутні враження.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області запрошує дітей загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів Сумського району відвідати пожежні частини cмт. Низи, cмт. Хотінь, cмт. Степанівка та м. Суми. Метою екскурсій є знайомство з основними вимогами правил пожежної безпеки, роботою рятувальників, способами гасіння пожежі, транспортом спеціального призначення та проведення роз`яснювальної роботи направленої на недопущення дитячих пустощів з вогнем.

Сумське районнеуправління Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області