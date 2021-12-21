На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 122 человек

По состоянию на 21 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 129 627 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2765 летальных случаев, за прошедшие сутки – 16 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 6, Шосткинский р-н – 4).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 122 903 человек, из них за прошедшие сутки – 499 (Конотопский р-н – 104, Ахтырский р-н – 60, Роменский р-н – 129, Сумской р-н – 93, Шосткинский р -н – 113).
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