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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:04530

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 122 человек

COVID-19 подтвердили у 122 человек (Конотопский р-н – 66, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 9, Сумской р-н – 39, Шосткинский р-н – 2).

По состоянию на 21 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 129 627 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2765 летальных случаев, за прошедшие сутки – 16 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 6, Шосткинский р-н – 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 122 903 человек, из них за прошедшие сутки – 499 (Конотопский р-н – 104, Ахтырский р-н – 60, Роменский р-н – 129, Сумской р-н – 93, Шосткинский р -н – 113).

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Общество Коронавирус
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