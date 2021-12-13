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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:43203

Сумские копы поймали 16-летнего грабителя (видео)

Патрульные оперативно задержали мужчину, вероятно, причастного к нанесению телесных повреждений.

На линию 102 поступило сообщение о драке на улице Шишкаревской.

Подъезжая к месту происшествия, патрульные заметили скрывавшегося за киоском мужчину. Инспекторы подошли к нему и спросили, почему тот странно себя ведет. Он путался в своих объяснениях. А когда патрульные обнаружили у него сбитые руки, сорвался с места и стал убегать.

На улице Петропавловской, стражи порядка догнали и остановили 16-летнего сумчанина. По причинам, которые выясняются, он нанес телесные повреждения 18-летнему гражданину и, вероятно, забрал у него телефон. Полицейские обнаружили телефон неподалеку от места происшествия. Там они обнаружили еще и наручные часы, которые потерял несовершеннолетний правонарушитель. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

На место происшествия патрульные вызвали родителей несовершеннолетнего и следственно оперативную группу Сумского районного управления полиции для установления всех обстоятельств дела.

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