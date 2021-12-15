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«ЄПідтримка» бізнесу: хто може стати учасником програми

Головна ідея програми «єПідтримка» – не тільки заохотити вакцинуватись, а й підтримати бізнес, який постраждав від пандемії.

У програмі можуть взяти участь підприємства будь-якої форми власності, що є резидентами України, юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

Для участі підприємствам потрібна наявність платіжного терміналу або онлайн точки продажів, відповідність основній діяльності та MCC-коду, перелік яких буде визначено постановою КМУ.

Відбір здійснюватиметься на підставі MCC-кодів (коди типів витрат). Перелік кодів затверджений постановою КМУ № 1272 від 09.12.2021. Додаткової реєстрації для компаній  для участі в програмі не потрібно.

МСС код –  це код, який закріплюється за платіжним терміналом банком, використовується для класифікації бізнесу за видами товарів або послуг, які він надає.

Як буде контролюватися процес використання грошей через «Дію» – на спортзал, театр чи подорож Україною? 

Громадяни розраховуються грошима у підприємствах, які відповідають

визначеним MCC-кодам. Держава контролює випадки нецільового використання коштів та блокує нечесних гравців ринку від участі у програмі.

З якого джерела будуть залучені кошти для реалізації ініціативи Президента?

Кошти на 2021 р. буде виділено за рахунок збільшення видатків загального фонду Державного бюджету в обсязі 8 млрд грн.

Чи вистачить коштів на усіх вакцинованих у разі збільшення кількості вакцинованих обома дозами?

Держава закумулює стільки грошей, скільки необхідно, щоб забезпечити виконання всієї програми. Кількість людей, які вже вакцинувалися двома дозами, постійно збільшується, – тому зараз неможливо передбачити фінальну суму. Але ресурс у держави є. Цю допомогу отримають всі, хто вже має 2 щеплення.

Чи можна розрахуватись за рахунок допомоги за послугу, якщо вона коштує більше 1000 грн, наприклад, додавши власні кошти з іншого рахунку?

Поки що розрахуватись можна тільки за послугу, вартістю до 1000 грн включно.

Экономика
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