На Сумщине пожарные тушили деревянный дом (видео)

На тушение выехала сельская местная пожарная команда. Также, преодолев расстояния 19 и 14 км соответственно, на место вызова прибыли отделения 7-й государственной пожарно-спасательной части из г. Шостка и 31-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Воронеж.
Как было установлено, огонь охватил здание и кровлю по всей площади. Усложняло ситуацию то, что жилое здание было деревянным. Также пламя угрожало перекинуться на расположенные рядом 3 хозяйственные постройки. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось дозаправлять из озера, расположенного на расстоянии около 2 км от очага горения.
В 21:30 спасателям вместе с сельскими пожарными удалось локализовать возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня. Однако, чтобы полностью ликвидировать пожар, пришлось разбирать конструкции для обнаружения скрытых очагов горения. В 01:15 возгорание укротили окончательно.
Всего на тушение привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник и 1 единица техники от местной пожарной охраны.
По предварительным данным, обнаружила пожар хозяйка, услышавшая треск и увидевшая задымление в комнате, в которой остался включен телевизор. Пожилая женщина испугалась, выбежала на улицу и принялась звонить родственникам, которые уже и сообщили о пожаре. К сожалению, время было потеряно - пламя быстро распространилось по деревянному зданию.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара – короткое замыкание электросети. Чтобы избежать таких случаев, не забывайте, что в случае обнаружения признаков пожара нужно немедленно звонить на линию экстренного вызова «101»!
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