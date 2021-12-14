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Чи отримають 1000 грн громадяни України, що не мають додатка ДіЯ?

На виплати по програмі «Єпідтримка» мають право усі повнолітні громадяни України, що пройшли повний курс вакцинації, незалежно від того, коли вони робили такі щеплення.

Багатьох хвилює питання яким чином 1000 грн отримуватимуть ті громадяни України, які наразі не мають додатка ДіЯ?

Програма реалізовуватиметься в декілька етапів. Одразу від початку програми  (1 етап) отримання коштів відбуватиметься через додаток ДіЯ. Це - найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (2 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

На що можна буде витратити 1000?

Головна ідея програми – не тільки заохотити вакцинуватись, а й підтримати бізнес, який найбільше постраждав від пандемії. За цим принципом відбиратимуться послуги, на які можна витратити допомогу.

Перелік послуг ще формується. Планується, що витратити кошти буде можна на: придбання книжок, залізничних та авіаквитків на внутрішні рейси, абонементи до спортзалів чи фітнес-клубів, відвідати кінотеатр, театр, музей чи виставковий центр, придбати книги (зараз опрацьовуємо процес реалізації). 

Наразі опрацьовуємо механізм надання 1000 грн на купівлю лік у аптеках людям віком більше за 60 років.

Громадянин може скористатися нарахованою сумою протягом 4 місяців після дня надходження коштів. У разі невикористання сума буде повернена державі.

Програма бонусних нарахувань розпочалась з 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.

Общество
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