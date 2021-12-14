Чи отримають 1000 грн громадяни України, що не мають додатка ДіЯ?

Багатьох хвилює питання яким чином 1000 грн отримуватимуть ті громадяни України, які наразі не мають додатка ДіЯ?
Програма реалізовуватиметься в декілька етапів. Одразу від початку програми (1 етап) отримання коштів відбуватиметься через додаток ДіЯ. Це - найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (2 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.
На що можна буде витратити 1000?
Головна ідея програми – не тільки заохотити вакцинуватись, а й підтримати бізнес, який найбільше постраждав від пандемії. За цим принципом відбиратимуться послуги, на які можна витратити допомогу.
Перелік послуг ще формується. Планується, що витратити кошти буде можна на: придбання книжок, залізничних та авіаквитків на внутрішні рейси, абонементи до спортзалів чи фітнес-клубів, відвідати кінотеатр, театр, музей чи виставковий центр, придбати книги (зараз опрацьовуємо процес реалізації).
Наразі опрацьовуємо механізм надання 1000 грн на купівлю лік у аптеках людям віком більше за 60 років.
Громадянин може скористатися нарахованою сумою протягом 4 місяців після дня надходження коштів. У разі невикористання сума буде повернена державі.
Програма бонусних нарахувань розпочалась з 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.