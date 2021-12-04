Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:52125

Сумские баскетболистки проиграли в Запорожье

Два поражения сумских баскетболисток в Запорожье.

19-20 декабря прошли матчи 7-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди жеснких команд первой лиги.

В Запорожье БК «Казачка-КПУ-ОДЮСШ» принимал «СумГПУ-КДЮСШ №1» из Сум. Обе встречи завершились разгромами гостей 81:32 (24:8, 28:13, 10:5, 19:6) и 106:44 (30:12, 31:8, 23:11, 22:13).

После 12 матчей у сумчанок 12 поражений и последнее место в группе.

Спорт Баскетбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские баскетболисты поделили очки с днепрянами
13.12.2021 11:28

Сумские баскетболисты поделили очки с днепрянами

11-12 декабря в Сумах проходили матчи 8-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге среди мужчин....

Сегодня БК "СумДУ" сыграет с днепрянами (трансляция)
11.12.2021 10:49

Сегодня БК "СумДУ" сыграет с днепрянами (трансляция)

11-12 декабря в Сумах пройдут игры 9-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....

Сумские баскетболисты сыграют с днепрянами
10.12.2021 08:02

Сумские баскетболисты сыграют с днепрянами

11-12 декабря в Сумах пройдут игры 9-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....

Сумские баскетболисты проиграли лидеру
05.12.2021 12:28

Сумские баскетболисты проиграли лидеру

3-5 декабря проходят матчи 6-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге среди мужчин....

Сумские баскетболисты сыграют с «Мариуполем» (трансляция)
04.12.2021 10:00

Сумские баскетболисты сыграют с «Мариуполем» (трансляция)

Сегодня, 4 декабря, в Сумах пройдет повторный матч 6-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 47 человек
Сегодня 08:57
На Сумщине суд частично удовлетворил иск отстранённой невакцинированной учительницы
Сегодня 18:11
Сумские баскетболистки проиграли в Запорожье
Сегодня 17:52
На Сумщине пожарные тушили деревянный дом (видео)
Сегодня 17:21
Полиция изъяла у сумчанина 700 г марихуаны
Сегодня 17:15
На Сумщину идет арктических воздух: синоптики прогнозируют температуру до -18 градусов
Сегодня 17:13
На Сумщине – новый командир бригады территориальной обороны
Сегодня 16:49
Сумские копы поймали 16-летнего грабителя (видео)
Сегодня 16:43
Легкоатлеты с Сумщины претендуют на звание лучших в Украине
Сегодня 16:09
На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий: до минус 21 градуса
Сегодня 15:31
Програма «ЄПідтримка»: хто зможе отримати 1000 грн та як встигнути витратити?
Сегодня 15:25
В Ромнах фейковый внук обманул доверчивую бабушку на 300 тысяч гривен
Сегодня 14:57
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.