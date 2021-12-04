Сумские баскетболистки проиграли в Запорожье

19-20 декабря прошли матчи 7-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди жеснких команд первой лиги.
В Запорожье БК «Казачка-КПУ-ОДЮСШ» принимал «СумГПУ-КДЮСШ №1» из Сум. Обе встречи завершились разгромами гостей 81:32 (24:8, 28:13, 10:5, 19:6) и 106:44 (30:12, 31:8, 23:11, 22:13).
После 12 матчей у сумчанок 12 поражений и последнее место в группе.
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