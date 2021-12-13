Програма «ЄПідтримка»: хто зможе отримати 1000 грн та як встигнути витратити? В Україні ініційовано програму підтримки бізнесу, який зазнав втрат під час карантину.

Держава вдячна тим людям, які вакцинувались, і пропонує за рахунок коштів, наданих за участь в кампанії вакцинації, підтримати підприємства зі сфери культури, спорту, перевезень, а також книгарень.

Хто зможе отримати 1000 грн?

Виплати отримають усі повнолітні громадяни України, які мають повний курс вакцинації, незалежно від того, коли вони робили такі щеплення.

Ця тисяча гривень не буде оподатковуватися (але ще мають прийняти пЗУ 4577), отримання коштів не є перешкодою для нарахування субсидій.

Обов’язковою вимогою є отримання 2 доз антиковідних вакцин (підтвердження у додатку Дія або офіційним документом про вакцинацію).

Чи буде якийсь часовий ліміт на те, щоб витратити цю 1000 грн?

Громадянин може скористатися нарахованою сумою протягом 4 місяців після дня надходження коштів. У разі невикористання сума буде повернена державі.

Програма бонусних нарахувань розпочалась з 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.