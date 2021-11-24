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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:57296

В Ромнах фейковый внук обманул доверчивую бабушку на 300 тысяч гривен

В Роменский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 60-летняя жительница города Ромны.

Заявительница объяснила, что пока она ходила по своим делам, ее 83-летнюю мать обманули аферисты.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что неизвестные позвонили по телефону на стационарный телефон. Ответила хозяйка. Сначала злоумышленник представился ее внуком и сообщил, что он находится в больнице с переломом позвоночника и нижних конечностей. Далее взял трубку якобы врач и заверил, что ему можно помочь, но для этого немедленно нужны деньги. Пенсионерка разволновалась, расплакалась и согласилась на все их условия.

Через некоторое время в ее квартиру пришел неизвестный якобы от ее сына, которому потерпела и передала все свои хранения в разной валюте на общую сумму около 300 000 гривен.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и начали все необходимые меры по установлению места нахождения мошенников.

Право Мошенничество
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