На Сумщине спасатели помогли семье достать авто из кювета (видео)

По предварительным данным, на автодороге Сумы-Белополье, вблизи с. Горобовка, автомобиль KIA Sportage, в котором находилась семья из четырех человек, съехал в кювет.
Спасатели с помощью пожарной автоцистерны повышенной проходимости ЗИЛ-131 тросом отбуксировали кроссовер из кювета на дорогу. Люди поблагодарили за оказанную им помощь и отправились в свое место назначения.
Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также на месте работали представители Национальной полиции, перекрывавшие движение транспорта на данном участке во время проведения аварийно-спасательных работ.
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