На Сумщине спасатели помогли семье достать авто из кювета (видео) 19 декабря в 15:09 отделение очередной караула 6-й государственной пожарно-спасательной части из г. Белополье привлекалось для оказания помощи.

По предварительным данным, на автодороге Сумы-Белополье, вблизи с. Горобовка, автомобиль KIA Sportage, в котором находилась семья из четырех человек, съехал в кювет.

Спасатели с помощью пожарной автоцистерны повышенной проходимости ЗИЛ-131 тросом отбуксировали кроссовер из кювета на дорогу. Люди поблагодарили за оказанную им помощь и отправились в свое место назначения.

Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также на месте работали представители Национальной полиции, перекрывавшие движение транспорта на данном участке во время проведения аварийно-спасательных работ.