Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:09427

На Сумщине спасатели помогли семье достать авто из кювета (видео)

19 декабря в 15:09 отделение очередной караула 6-й государственной пожарно-спасательной части из г. Белополье привлекалось для оказания помощи.

По предварительным данным, на автодороге Сумы-Белополье, вблизи с. Горобовка, автомобиль KIA Sportage, в котором находилась семья из четырех человек, съехал в кювет.

Спасатели с помощью пожарной автоцистерны повышенной проходимости ЗИЛ-131 тросом отбуксировали кроссовер из кювета на дорогу. Люди поблагодарили за оказанную им помощь и отправились в свое место назначения.

Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также на месте работали представители Национальной полиции, перекрывавшие движение транспорта на данном участке во время проведения аварийно-спасательных работ.

Общество Спасатели
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине из ловушки спасли щенка
Вчера 17:14

На Сумщине из ловушки спасли щенка

18 декабря спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины освободили из ловушки щенка, который застрял в густом кустарнике и жалобно...

На Сумщине спасатели оказали помощь водителю «скорой»
18.12.2021 18:13

На Сумщине спасатели оказали помощь водителю «скорой»

17 декабря в 15:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке автомобиля «скорой помощи» в...

Из-за гололеда сумчанин упал в реку (видео)
17.12.2021 16:23

Из-за гололеда сумчанин упал в реку (видео)

16 декабря в 16:10 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи в районе Студенческого пляжа в г....

На Сумщине спасатели достали корову, упавшую в погреб
18.10.2021 14:35

На Сумщине спасатели достали корову, упавшую в погреб

Сегодня, 18 октября, в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины обратилась жительница села Перекоповка Роменского района с просьбой достать корову...

На Сумщине спасатели освободили водителя из покореженного в ДТП авто
29.09.2021 11:48

На Сумщине спасатели освободили водителя из покореженного в ДТП авто

28 сентября в 12:59 в Службу спасения «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи о дорожно-транспортном происшествии....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 47 человек
Сегодня 08:57
Легкоатлеты с Сумщины претендуют на звание лучших в Украине
Сегодня 16:09
На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий: до минус 21 градуса
Сегодня 15:31
Програма «ЄПідтримка»: хто зможе отримати 1000 грн та як встигнути витратити?
Сегодня 15:25
В Ромнах фейковый внук обманул доверчивую бабушку на 300 тысяч гривен
Сегодня 14:57
На Сумщине выявлено меньше случаев нарушения противоэпидемических мероприятий
Сегодня 14:52
На Сумщине спасатели помогли семье достать авто из кювета (видео)
Сегодня 14:09
В ОГА пугают непривитых жителей Сумщины новым штаммом коронавируса
Сегодня 13:50
За неделю на Сумщине зарегистрировано 1203 опасных происшествия
Сегодня 13:32
Суд оправдал сумских патрульных, которые надели наручники на непокорного инвалида
Сегодня 13:10
Сумские биатлонисты с эстафетными медалями
Сегодня 12:53
В четверг в Сумах обещают запустить новый троллейбусный маршрут
Сегодня 12:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.