На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий: до минус 21 градуса Как сообщил во время аппаратного совещания в ОГА директор областного Департамента гражданской защиты населения Александр Милаш, на территории области будет происходить значительное ухудшение погодных условий, а именно понижение температуры до – 21 градусов.

«Я обращаюсь к главам территориальных громад Сумщины с просьбой обеспечить полное функционирование пунктов обогрева, на период снижения температуры, – подчеркнул Александр Милаш. – Отдельно обращаюсь к главам Бурынской и Сумской громад по усилению активизации этой работы».

На территории области развернуто 553 пункта обогрева, которые функционируют в соответствии с погодными условиями и с соблюдением всех карантинных мероприятий. По информации органов местного самоуправления, пункты обогрева в громадах находятся в административных зданиях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты.

Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий поручил руководителям органов исполнительной власти на местах быть готовыми к ликвидации последствий ухудшения погодных условий и контролировать бесперебойную работу пунктов обогрева.

«Зима – всегда испытание для дорожных служб. С первым снегом ухудшается ситуация на дорогах, поэтому в протокол аппаратного совещания мы дополнительно включаем проведение всех необходимых мероприятий дорожными службами, что касается дорог местного, коммунального и государственного значения. Дорожники должны быть готовы, в случае необходимости, работать в круглосуточном дежурном режиме, техника должна стоять наготове», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Глава облгосадминистрации отметил, что в период непогоды все службы будут работать в режиме повышенной готовности для обеспечения безопасного проезда по автодорогам Сумщины.