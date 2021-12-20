На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий: до минус 21 градуса

«Я обращаюсь к главам территориальных громад Сумщины с просьбой обеспечить полное функционирование пунктов обогрева, на период снижения температуры, – подчеркнул Александр Милаш. – Отдельно обращаюсь к главам Бурынской и Сумской громад по усилению активизации этой работы».
На территории области развернуто 553 пункта обогрева, которые функционируют в соответствии с погодными условиями и с соблюдением всех карантинных мероприятий. По информации органов местного самоуправления, пункты обогрева в громадах находятся в административных зданиях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты.
Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий поручил руководителям органов исполнительной власти на местах быть готовыми к ликвидации последствий ухудшения погодных условий и контролировать бесперебойную работу пунктов обогрева.
«Зима – всегда испытание для дорожных служб. С первым снегом ухудшается ситуация на дорогах, поэтому в протокол аппаратного совещания мы дополнительно включаем проведение всех необходимых мероприятий дорожными службами, что касается дорог местного, коммунального и государственного значения. Дорожники должны быть готовы, в случае необходимости, работать в круглосуточном дежурном режиме, техника должна стоять наготове», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.
Глава облгосадминистрации отметил, что в период непогоды все службы будут работать в режиме повышенной готовности для обеспечения безопасного проезда по автодорогам Сумщины.
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