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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:52251

На Сумщине выявлено меньше случаев нарушения противоэпидемических мероприятий

Как сообщил во время аппаратного совещания главе облдержадминистрации Дмитрию Живицкому начальник ГУ Нацполиции в Сумской области Сергей Чиж, на прошлой неделе меньшее количество проверок субъектов хозяйствования заканчивалось составлением админпротоколов.

«В ходе проверок было составлено 30 админпротоколов по ч.2 ст. 44 экз. 3 Кодекса Украины об админправонарушениях, что почти на 20 админпротоколов меньше, чем на прошлой неделе. А это значит, что жители Сумщины и субъекты хозяйствования области стали больше соблюдать карантинные нормы», – отметил Сергей Чиж.

Протоколы составили на 14 субъектов хозяйствования, которые проводили свою деятельность в области торговли, 13 пассажиров общественного транспорта, 1 торгово-развлекательное заведение.

На прошлой неделе в проверках противоэпидемических ограничений на территории области было задействовано 240 полицейских.

Общество Нарушение карантина
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