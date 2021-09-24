На Сумщине выявлено меньше случаев нарушения противоэпидемических мероприятий

«В ходе проверок было составлено 30 админпротоколов по ч.2 ст. 44 экз. 3 Кодекса Украины об админправонарушениях, что почти на 20 админпротоколов меньше, чем на прошлой неделе. А это значит, что жители Сумщины и субъекты хозяйствования области стали больше соблюдать карантинные нормы», – отметил Сергей Чиж.
Протоколы составили на 14 субъектов хозяйствования, которые проводили свою деятельность в области торговли, 13 пассажиров общественного транспорта, 1 торгово-развлекательное заведение.
На прошлой неделе в проверках противоэпидемических ограничений на территории области было задействовано 240 полицейских.
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