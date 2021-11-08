За неделю на Сумщине зарегистрировано 1203 опасных происшествия За минувшую неделю на пожарах 2 человека погибли, еще 1 травмирован. Огнем уничтожены и повреждены 12 зданий и 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумской области осуществлено 60 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасено 28 зданий, 3 единицы автотракторной техники, материальные ценности на общую сумму 3 млн 911 тыс. грн.

Как показывает статистика, со снижением температурных показателей значительная доля пожаров приходится на жилищный сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: будьте ответственны в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.