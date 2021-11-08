Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:3258

За неделю на Сумщине зарегистрировано 1203 опасных происшествия

За минувшую неделю на пожарах 2 человека погибли, еще 1 травмирован. Огнем уничтожены и повреждены 12 зданий и 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумской области осуществлено 60 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасено 28 зданий, 3 единицы автотракторной техники, материальные ценности на общую сумму 3 млн 911 тыс. грн.

Как показывает статистика, со снижением температурных показателей значительная доля пожаров приходится на жилищный сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: будьте ответственны в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

За неделю на Сумщине зарегистрировано 2357 опасных происшествий
06.12.2021 10:12

За неделю на Сумщине зарегистрировано 2357 опасных происшествий

За минувшую неделю на пожарах 1 человек травмирован, случаев гибели не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий и 6...

У сумских спасателей новый руководитель
02.12.2021 08:42

У сумских спасателей новый руководитель

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий представил начальника Главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Дениса Карпенко....

За неделю на Сумщине зарегистрировано 5250 опасных происшествий
15.11.2021 15:30

За неделю на Сумщине зарегистрировано 5250 опасных происшествий

За минувшую неделю на пожарах 1 человек травмирован, случаев гибели не зарегистрировано. Огнем уничтожены и повреждены 17 зданий....

На Сумщине спасатели деблокировали тела двух погибших в ДТП (видео)
11.11.2021 15:50

На Сумщине спасатели деблокировали тела двух погибших в ДТП (видео)

11 ноября, в 11:00 на линию экстренного вызова «101», поступило сообщение, что на автодороге «Шостка – Чаплиевка» в 4 км...

За неделю на Сумщине зарегистрировано 6703 опасных происшествий
08.11.2021 15:58

За неделю на Сумщине зарегистрировано 6703 опасных происшествий

За минувшую неделю на пожарах 1 человек погиб, случаев травмирования не зарегистрировано. Огнем уничтожены и повреждены 19 зданий....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.