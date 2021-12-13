В Ромнах авто въехало в забор: двое травмированных Роменские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с двумя травмированными.

Как предварительно установили полицейские, вчера около 19:20 на улице Горького города Ромны водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал на островок безопасности и допустил столкновение с забором. В результате дорожно-транспортного происшествия 39-летняя пассажирка легковушки получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу, ее 39-летний муж с телесными повреждениями был доставлен в больницу и отпущен домой после оказания помощи.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины и проводят дальнейшую проверку, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.