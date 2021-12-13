Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:57422

В Ромнах авто въехало в забор: двое травмированных

Роменские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с двумя травмированными.

Как предварительно установили полицейские, вчера около 19:20 на улице Горького города Ромны водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал на островок безопасности и допустил столкновение с забором. В результате дорожно-транспортного происшествия 39-летняя пассажирка легковушки получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу, ее 39-летний муж с телесными повреждениями был доставлен в больницу и отпущен домой после оказания помощи.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины и проводят дальнейшую проверку, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Польше сумской автобус попал в ДТП с трамваем (видео)
Вчера 10:12

В Польше сумской автобус попал в ДТП с трамваем (видео)

Во Вроцлаве на пересечении ул. Wróblewskiego и Wystawowej водитель сумского автобуса не уступил дорогу трамваю....

На Сумщине перевернулась легковушка: пострадала пассажирка
18.12.2021 20:02

На Сумщине перевернулась легковушка: пострадала пассажирка

Полицейские Шостки устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в котором травмировалась пассажирка автомобиля....

В Сумах две маршрутки не поделили остановку
17.12.2021 22:48

В Сумах две маршрутки не поделили остановку

Сегодня, 17 декабря, в Сумах произошло ДТП с участием двух маршруток....

В Сумах пьяный водитель-рецидивист врезался в троллейбус и пытался сбежать
15.12.2021 21:39

В Сумах пьяный водитель-рецидивист врезался в троллейбус и пытался сбежать

Небезразличные граждане задержали водителя с признаками опьянения и передали патрульным....

В Сумах пьяный водитель-рецидивист без прав въехал в частный дом
15.12.2021 11:08

В Сумах пьяный водитель-рецидивист без прав въехал в частный дом

Три админматериала составили патрульные на нетрезвого водителя, въехавшего в дом....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.