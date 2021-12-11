Сумские биатлонисты с эстафетными медалями

В воскресенье прошли классические эстафетные гонки. Представители Сумщины завоевали 4 медали: «золото» у старших (Сергей Супрун, Денис Редька и Богдан Борковский) и средних юношей (Андрей Мороз, Святослав Ершов и Дмитрий Саврацкий), «серебро» у средних (Анна Шелухина, Виктория Балычева и Полина Пуцко), «бронза» у старших девушек (Анна Дедушева, Ирина Шевченко, Ксения Приходько).
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