Сумские биатлонисты с эстафетными медалями В Яворове Львовской области продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

В воскресенье прошли классические эстафетные гонки. Представители Сумщины завоевали 4 медали: «золото» у старших (Сергей Супрун, Денис Редька и Богдан Борковский) и средних юношей (Андрей Мороз, Святослав Ершов и Дмитрий Саврацкий), «серебро» у средних (Анна Шелухина, Виктория Балычева и Полина Пуцко), «бронза» у старших девушек (Анна Дедушева, Ирина Шевченко, Ксения Приходько).