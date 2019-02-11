В четверг в Сумах обещают запустить новый троллейбусный маршрут

Об этом сегодня, 20 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.
По его словам, сейчас проходят необходимые процедуры по регистрации новых троллейбусов, которые прибыли в Сумы на прошлой неделе. А с четверга запускается новый круговой маршрут – Автовокзал – Ильинская – Покровская пл. – Героев Сумщины – Троицкая – Привокзальная – Ж/д вокзал – Металлургов – проспект Курский – Ковпака – Белопольское шоссе – Автовокзал. Интервал движения планируется 20-25 минут.
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