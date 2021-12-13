Новый детсад в Сумах за 100 млн грн снова не начал работу (обновлено)

Утром 20 декабря здание учебного заведения закрыто, сообщили журналисты Суспільного. Ранее в городском совете обещали, что дети начнут посещать заведение с 20 декабря.
В электронной очереди в него на начало ноября находились 300 человек. Заведение рассчитано на 160 детей.
15 декабря на сессии городского совета приняли решение передать новый детсад в коммунальную собственность после строительства.
Как сообщила Данкор онлайн помощница мэра Сум Юлия Терещенко, сейчас устраняют замечания, которые были. О новой дате начала работы ничего пока неизвестно. Как и о павильонах для детей, которые до сих пор не поставлены.
Как обещал мэр Сум Александр Лысенко, уже в понедельник, 20 декабря, дети пойдут в новый детсад «Светлячок» в 12-м микрорайоне....
Новый детсад в 12-м микрорайоне приняли в коммунальную собственность...
В рамках финансирования, выделенного распоряжением главы облгосадминистрации Дмитрия Живицкого, выполнены работы по обустройству подъездных дорог к новопостроенному детскому саду в...