Новый детсад в Сумах за 100 млн грн снова не начал работу (обновлено) В Сумах не открылся новый детсад «Светлячок» в 12-м микрорайоне.

Утром 20 декабря здание учебного заведения закрыто, сообщили журналисты Суспільного. Ранее в городском совете обещали, что дети начнут посещать заведение с 20 декабря.

В электронной очереди в него на начало ноября находились 300 человек. Заведение рассчитано на 160 детей.

15 декабря на сессии городского совета приняли решение передать новый детсад в коммунальную собственность после строительства.

Как сообщила Данкор онлайн помощница мэра Сум Юлия Терещенко, сейчас устраняют замечания, которые были. О новой дате начала работы ничего пока неизвестно. Как и о павильонах для детей, которые до сих пор не поставлены.