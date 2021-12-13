65% сумчан, которые лечатся от COVID-19 в стационарах, были невакцинированы

По ее словам, в Сумах заняты 54% коек для лечения COVID-19. Лечатся в городских стационарах 197 пациентов - 190 взрослых и 7 детей. Для взрослого населения заняты 32% коек, выделенных для госпитализации больных с ковидом. Среди взрослых, которые находится в стационарах, не вакцинированы 65% пациентов. Среди тех, кто находится на кислородной поддержке – 79% были не вакцинированы. Среди требующих интенсивной терапии и реанимации – 96% непривиты (27 из 258). Все больные, которые нуждаются в вентиляции легких – невакцинированы – 15 пациентов.
Для взрослых имеется 400 свободных коек, почти все обеспечены кислородом (395). Для детей 128 свободных, все с кислородом.
В больницы областного подчинения на прошлой неделе госпитализировано 89 жителей Сум, из них 12 нуждаются в интенсивной терапии.
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