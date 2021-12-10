Под Сумами в ДТП погиб водитель: двое травмированных Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, вблизи села Ополонское, водитель ВАЗ-2109 погиб на месте происшествия.

Как предварительно установили сотрудники полиции, между автомобилем ВАЗ 2109 и Рено произошло столкновение. От полученных телесных повреждений водитель автомобиля ВАЗ-2109 погиб на месте происшествия, еще двое пассажиров травмированы.

В настоящее время в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.