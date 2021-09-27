На Сумщине из ловушки спасли щенка 18 декабря спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины освободили из ловушки щенка, который застрял в густом кустарнике и жалобно просил помощи.

Испуганное животное спасли и передали в добрые руки. Спасатели призывают уважать братьев наших меньших, не проходить мимо и творить предновогодние чудеса.