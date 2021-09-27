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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине из ловушки спасли щенка

18 декабря спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины освободили из ловушки щенка, который застрял в густом кустарнике и жалобно просил помощи.

Испуганное животное спасли и передали в добрые руки.

Спасатели призывают уважать братьев наших меньших, не проходить мимо и творить предновогодние чудеса.

Общество Спасатели
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