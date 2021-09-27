На Сумщине из ловушки спасли щенка

Испуганное животное спасли и передали в добрые руки.
Спасатели призывают уважать братьев наших меньших, не проходить мимо и творить предновогодние чудеса.
17 декабря в 15:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке автомобиля «скорой помощи» в...
16 декабря в 16:10 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи в районе Студенческого пляжа в г....
Сегодня, 18 октября, в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины обратилась жительница села Перекоповка Роменского района с просьбой достать корову...
28 сентября в 12:59 в Службу спасения «101» поступила информация от работников экстренной медицинской помощи о дорожно-транспортном происшествии....
26 сентября в 13.30 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от дежурного Национальной полиции Украины о том,...