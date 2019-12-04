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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:11569

В Сумах открыли центральную елку

Сегодня, 19 декабря, в Сумах прошло открытие главной новогодний елки города.

Традиционно на День Святого Николая, но в нетрадиционном месте – на Театральной площади, которой теперь так гордятся городские власти, вложив в нее пару десятков миллионов гривен накануне прошлогодних выборов и перезаражав коронавирусом сотни сумчан, которые приходили смотреть на новые фонтаны (которые все еще фигурируют в уголовном деле о растрате средств).

Также сюда с пл. Независимости переместились основные аттракционы и торговые точки. Здесь же несколько новых новогодних инсталляций, фотозон и т.п. На открытие пришло под тысячу сумчан…

Досуг Новогодняя елка
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