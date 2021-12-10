На Сумщине прогнозируют морозы до минус 20

20 декабря: облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток -1...-6°С.
21 декабря: облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -10...-15°С, днем -7..-12°С.
22 декабря: облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -15..-20°С, днем -10..-15°С.
На выходных на Сумщины ожидается неустойчивая погода с выпадением осадков в виде снега, усилением ветра и вьюгами, в воскресенье образуется...
17 декабря погоду в Сумской области будет определять атмосферный фронт....
15 декабря погоду в Сумской области будет определять малоградиентное поле повышенного давления....
В начале новой недели на Сумщине сохранится теплее обычной, без существенных осадков погода....
На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием юго-западной периферии антициклона....