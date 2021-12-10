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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:34470

На Сумщине прогнозируют морозы до минус 20

Новая неделя на Сумщине начнется существенным снижением температуры воздуха, осадки постепенно прекратятся.

20 декабря: облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток -1...-6°С.

21 декабря: облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -10...-15°С, днем -7..-12°С.

22 декабря: облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -15..-20°С, днем -10..-15°С.

Общество Прогноз погоды
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